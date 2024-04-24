Kırmızı ışık ihlali yaptı: Yaya geçidinde 4 kişiye çarptı

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan alışveriş merkezi önünde otomobili ile kırmızı ışık ihlali yapan ismi öğrenilemeyen sürücü yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.
Çarpmanın etkisi ile pusette bulunan bebek ile 3 kadın savruldu.
Çarpmanın şiddeti ile bebeğin bulunduğu puset parçalandı. Kaza ile birlikte yol ulaşıma kapandı.
Durumun bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Trafiğe kapanan yol yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Alışveriş merkezi önünde sıkça kazaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar acil önlem alınması çağrısında bulundu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.