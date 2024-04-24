Ani fren dorseyi yerinden çıkarttı

Olay, Kervan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce gişeler istikametinden Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan S.Z. idaresindeki 27 ARJ 564 plakalı Mercedes marka kağıt yüklü tırın, sürücüsünün ani fren yapması sonrasında dorsesi yerinden çıktı. Sürücünün durumu fark etmesinin ardından aracın kupa kısmı ile tekrar birleştirmek için bölgeye vinç çağırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, dorse yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kupaya tekrar takıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.