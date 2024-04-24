24 Nis 2024 - 08:57 - Ekonomi

1 Dolar kaç TL? (24 Nisan 2024 Çarşamba)

Dolar ve Euro yatırımcıları 24 Nisan 2024 Çarşamba günü Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabını merak ediyor ve araştırıyor. Detaylar ise haberimizde...