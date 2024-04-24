Kredilerde faiz oranları değişti! İşte bankaların yeni oranları

Vatandaşlar, bazı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanı olan kredilere internet üzerinden başvuru yaparak, bankada hesap açarak ya da kredi kartı talep edip ihtiyaç kredisi alabiliyor.
İşte, isim isim yeni müşterilere özel ihtiyaç kredisi veren bankalar ve faiz oranları:
Enpara.com
Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 ay
Aylık taksit tutarı: 1.666 TL
Türkiye İş Bankası
Kredi tutarı: 20.000
Vade: 6 ay
Aylık taksit tutarı: 3.333 TL
Denizbank
Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 3 ay
Aylık taksit tutarı: 3.333 TL
QNB Finansbank
Kredi tutarı: 15.000 TL
Vade: 4 ay
Aylık taksit tutarı: 3.750 TL
Garanti BBVA
Kredi tutarı: 20.000 TL
Vade: 6 ay
Aylık taksit tutar: 4.166 TL
Akbank
Kredi tutarı: 20.000 TL
Vade: 3 ay
Aylık taksit tutarı: 6.666 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.