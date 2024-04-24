Kredilerde faiz oranları değişti! İşte bankaların yeni oranları

Vatandaşlar, bazı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanı olan kredilere internet üzerinden başvuru yaparak, bankada hesap açarak ya da kredi kartı talep edip ihtiyaç kredisi alabiliyor.

İşte, isim isim yeni müşterilere özel ihtiyaç kredisi veren bankalar ve faiz oranları:

Enpara.com

Kredi tutarı: 10.000 TL

Vade: 6 ay

Aylık taksit tutarı: 1.666 TL

Türkiye İş Bankası

Kredi tutarı: 20.000

Vade: 6 ay

Aylık taksit tutarı: 3.333 TL

Denizbank

Kredi tutarı: 10.000 TL

Vade: 3 ay

Aylık taksit tutarı: 3.333 TL

QNB Finansbank

Kredi tutarı: 15.000 TL

Vade: 4 ay

Aylık taksit tutarı: 3.750 TL

Garanti BBVA

Kredi tutarı: 20.000 TL

Vade: 6 ay

Aylık taksit tutar: 4.166 TL

Akbank

Kredi tutarı: 20.000 TL

Vade: 3 ay

Aylık taksit tutarı: 6.666 TL

Kaynak: Haber Merkezi