Seoil işçileri grev kararını fabrikaya astı

Seoil Turkey fabrikası ile Lastik-İş arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve arabulucu sürecinde anlaşma sağlanamayınca iş yerine grev kararı asıldı. Ocak ayından beri görüşmelerin sürdüğü Kartepe Arslanbey Organize Sanayi’de bulunan Seoil Fabrikasında işveren ve işçiler görüşmelerde anlaşamadı. Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada sendika ilk 6 ay için yüzde 110, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda ise enflasyon yüzde 30 zam istemiş görüşmeler yüzde 75’de tıkanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi