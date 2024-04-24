Körfezli yüzücüler madalyaları topladılar

20-21 Nisan tarihlerinde Gebze Olimpik Havuzunda yapılan yarışlarında Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü minik yüzücüleri de katıldılar. 23 sporcu 3 antrenör eşliğinde yüzme şenliğindeki yarışlarda havuza giren Körfezli minikler spor hayatlarının ilk yarışlarında çeşitli dereceler elde ettiler. Çok sayıda il birinciliğinin yanı sıra takım halinde de (2015 doğulularda) 4 x 50 metre serbest bayrak yarışı birincisi, 4 x 50 metre karışık bayrak yarışı ikincisi ve (2016 doğumlularda) 4 x 50 metre serbest bayrak yarışlarında ikinci oldular.

KÖRFEZ’DE HAYAT BULUYOR

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada “Yüzme şenliğinde alt yapı sporcularımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yaşarken, yüzme hayatlarının başında elde ettikleri bu derecelerle bizleri gururlandırdılar. Sayısız il dereceleri almanın yanı sıra bayrak yarışlarında da çok başarılı sonuçlar aldık. Takım halinde bayrak yarışlarında birincilik ve ikincilik madalyaları sporcularımızın oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz.

ÖRNEK BİR İLÇE OLDUK

Kulüp olarak bütün sporcularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyoruz. Her geçen gün sporcu şehri markasını sporcu sayısı ve elde ettiği başarılı sonuçlarla tescilleyen Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt’ün verdiği destekler ile Körfez ilçemiz Türkiye’de birçok spor branşında yaptığı hamleler ve yetiştirdiği sporcularla örnek alınan bir ilçe haline geldik. Sporcularımız da bu destekleri ve verilen önemi boşa çıkarmıyorlar, aldıkları derecelerle bizleri sevindiriyorlar.

ÇOCUKLARIMIZI SPORLA GELİŞTİRİYORUZ

Bu bayramı çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi rahmet anarken, onun "Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözleri doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda "Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir" sözü ile de çalışmalarımıza yön veriyoruz” denildi.

Kaynak: BÜLTEN