İzmit'te intihar girişimi

Olay sabah saatlerinde İzmit D-100 geçişi üzerinde bulunan Adalet Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. İ.Ö. isimli bir vatandaş köprüye çıkarak aşağıya atlayacağını söyledi. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine emniyet, itifaye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.Ö.’nün atlama ihtimaline karşı D-100 yanyolun bir şeridi trafiğe kapatılarak itfaiye ekipleri tarafından hava yastığı kuruldu. Sağlık ve polis ekipleri İ.Ö. ile konuşarak ikna etmeye çalıştı. Hasta olduğunu ve ailesi ile problemler yaşadığını söyleyen İ.Ö. ‘ben zaten ölmüşüm’ diyerek köprüden inmek istemedi. Polis ekipleri İ.Ö.’ye yaklaşarak konuşmaya başladı. Kendisine sarılarak konuşan polis tarafından ikna edilen İ.Ö. köprüden indi. İ.Ö. sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.



DAHA ÖNCE DE ÇIKMIŞ



Sağlık kontrolleri tamamlanan İ.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İ.Ö.’nün dün akşam saatlerinde yeniden köprüye çıktığı ikna edilerek hastaneye kaldırıldığı hastaneden çıktıktan sonra yeniden köprüye çıktığı öğrenildi



