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Kartepe'de 23 Nisan çoşkuyla kutlandı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kartepe’de coşkuyla kutlandı.

Kartepe'de 23 Nisan çoşkuyla kutlandı mask
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kartepe Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek’in çelenk sunması, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kent Meydanı’nda düzenlenen programa Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özkan Bakır, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

DÜNYA ÇOCUKLARINA ARMAĞAN

Günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasını yapan Osmangazi İlkokulu Okul Müdürü Sabahat Çarıkçı Ulusoy, “Bağımsızlık ateşi Anadolu’nun dört bir yanında bağımsızlığın müjdecisi oldu.  Diriliş ruhu, vatan ve millet sevgisi, bayrak sevdası, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırdı. 23 Nisan 1920 ülkemiz için bir dönüm noktasıdır. Bir milletin küllerinden doğuşunun tüm dünyaya göstermesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal dualar eşliğinde TBMM’ni açmıştır. Bugünü bize ve tüm dünya çocuklarına armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

DİLEK ÖDÜLLERİ VERDİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda 3.olan Dumlupınar Anaokulu öğrencisi İpek Kadiş, Balaban İlkokulu öğrencisi Zümra Arapoğlu ve Rahmiye Ortaokulu öğrencisi Elif Eslem Sivri’ye ödüllerini verdi.   

KOCAMAN ÖDÜLLERİ VERDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda 2.olan Eşref Uslu İlkokulu Anasınıfı öğrencisi Asya Kara, Osmangazi İlkokulu öğrencisi Reyyan Ela Balcı ve Dürdana Özdilek Ortaokulu öğrencisi Berra Günseli’ye ödüllerini verdi.     

ÖZTÜRK ÖDÜLLERİ VERDİ

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda 1.olan Ertuğrulgazi Anaokulu öğrencisi Simge Sülüşoğlu, Osmangazi İlkokulu öğrencisi Tuana Merttürk ve Pakmaya Ortaokulu öğrencisi Melis Erva Örs’e ödüllerini verdi.

GÖSTERİLER ALKIŞLARLA İZLENDİ

Programda Osmangazi İlkokulu 2-D sınıfı öğrencisi Çınar Altıntaş, “23 Nisan” adlı şiiri okuması sonrasında “Bugün Bayram” adlı dans gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. Osmangazi İlkokulu Çocuk Korosu “En Güzel Umutlar Çocuklardadır, Ey Vatan, Biz Çocuklar Çok Mutluyuz” adlı şarkıları sonrasında “Dünya Çocukları” adlı müzikli dans gösterisi, “Milli Mücadele Dans Tiyatrosu” gösterileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na katılanlar tarafından çok beğenildi.     

Kaynak: BÜLTEN

# parti, başkan, ilçe

24 Nis 2024 - 09:46 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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