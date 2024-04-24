Kartepe'nin minikleri 'sıfır atık' öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi Sıfır Atık bilincinin aşılanması amacıyla 19-25 Nisan Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası’nda Ormanya’da kitap okuma etkinliği düzenledi.

KİTAP OKUDULAR

Düzenlenen etkinlikte Kartepe Süleyman Şah İlkokulu’ndan 85 öğrenci sınıf öğretmenleri ile birlikte Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan, Ormanya Doğal Yaşam Parkı Ormanya Kütüphanesi’nde Sıfır Atık konulu kitap okuma etkinliğine katıldı.

ÖĞRETİCİ VE KEYİFLİ

Ormanya’da etkinliğe katılan öğrencilere yetkililer tarafından Sıfır Atık’ın önemini anlatan çeşitli materyaller verildi. Ormanya Kütüphanesi’nde çocuklar Sıfır Atık’ı anlatan hikayeleri birbirlerine anlattılar. Öğretici ve keyifli zaman geçiren öğrenciler daha sonra Ormanya içerisinde bulunan diğer etkinlik alanlarını geziler.

Kaynak: BÜLTEN