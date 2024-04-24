Kocaeli'deki hacı adaylarının sayısı açıklandı

2024 yılında hacca gidecek olan hacı adaylarına yönelik seminerler düzenleniyor. O seminerlerden biri de İzmit Fevziye Cami'nde gerçekleşti. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminerde Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ile din görevlileri, hacı adaylarına kutsal topraklarda neler yapmaları gerektiğini anlatttı. Adaylar merak ettikleri soruları görevlilere sorarak eksiklerini tamamlama imkanı yakaladı. İl Müftüsü Sönmezoğlu seminerde yaptığı konuşmada Kocaelili hacı adaylarına seslenirken 2024 yılı hac mevsiminde kentte 1.782 hacı adayı bulunduğunu açıkladı.

BUGÜNDEN İTİBAREN YÜRÜYEREK GEZİN

İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, seminerdeki konuşmasında şunları söyledi: "Rabbim haccınızı şimdiden kabul etsin. Şükürler ve hamdüsenalar olsun rabbim bu yıl hacca sizleri uygun gördü, kabul etti. Biz de sizler adına Allah'a hamd ediyoruz. Hocalarımızla birlikte hac görevini en iyi şekilde yerinize getirmeniz için çalışacağız. Evlerden çıkıp evlere dönene kadar takibi bize aittir. Diyanet, özel şirket ayrımı yok. Hac tamamlanana kadar sorumluluklarınızın farkında olarak biz de arkadaşlarımızla görevimizi yerine getireceğiz. Hac zor bir vazifedir, bugüne kadar araçla geziyorsanız bugünden itibaren yürüyerek gezin çünkü hacda yürüyerek yapılan görevler çok fazla.

DUALARIMIZDA ÜLKEMİZİ UNUTMAYALIM

Burada merak ettiğiniz hangi konu varsa rehber hocalarımıza sorun çünkü haccın erkanını yerine getirmek asıl olandır. Bir Müslüman hacca gitmekle birlikte her şeyini terk ederek Allah'a gitmesidir. Allah'ın evi olan beyte gidiyoruz, orayı taaf ederken Allah bizi görüyor edebiyle taafı yapmalıyız. Hac peygamberlerin mirasıdır. Bu yıl Kocaeli'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı ile 985, acenteler organizasyonu ile 797 olmak üzere toplam 1.782 hacı adayı var. Hacı adaylarımızdan bir ricam var, Kabe'de dua ederken ülkemizi unutmayalım çünkü ülkemiz olmazda ibadetlerin güvenliğe tehlikeye girer. Ülkemizi dualarınızda unutmayın, unutmayalım."