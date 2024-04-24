Feci kazada hayatını kaybetmişti, gözyaşlarıyla defnedildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.
Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde gece saatlerinde Mehmet Emin A. idaresindeki 31 AHE 358 plakalı otomobil ile çarpışarak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul (21) için Gebze Yumrukaya İmamı Gazali Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Oğul'un cenazesi, kılınan namazın ardından Pelitli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
Öte yandan kazada ağır yaralanarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan motosikletteki yolcu Berrak I'nın (21) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.