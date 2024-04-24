Büyükşehir ihalesine rekor katılım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda “2024 Yılı Kocaeli Geneli Özel Eğitim Sınıfları Tadilatı” ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen ihaleye çok sayıda firma teklif verdi. 49 isteklinin katılarak bir ilkin gerçekleştiği ihalede katılım rekoru kırılırken, en düşük teklif 4 milyon 909 bin 465 TL oldu.
120 GÜNDE TAMAMLANACAK
Özel bireylere yönelik projeleri ile onları sosyal hayata hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde 85 okulda özel eğitim sınıflarının tadilatı için ihale düzenledi. 156 sınıfı kapsayan projede 6 bin metrekare zemin laminant yapılacak. 21 bin 500 metrekare iç cephe boyalarının gerçekleşeceği özel eğitim sınıflarının muhtelif imalat ve aydınlatma işleri de tamamlanacak. İhaleyi kazanan firma, işi 120 günde tamamlayıp teslim edecek.
TEKLİF VEREN FİRMALAR
Yaklaşık maliyetin 8 bin 947 bin 458,61 TL olan “2024 Yılı Kocaeli Geneli Özel Eğitim Sınıfları Tadilatı” ihalesinde verilen teklifler aşağıdadır.
FİRMA
TEKLİFLER
Özkan Özcan
4 milyon 909 bin 465 TL
Kaan Kahraman
4 milyon 938 bin 550 TL
Hızır Ekinci
4 milyon 947 bin 762 TL
İzzettin Gül
5 milyon 100 bin 106 TL
Mustafa Hasar
5 milyon 103 bin TL
Hakan Altun
5 milyon 103 bin 590 TL
Onur Ertuğrul
5 milyon 210 bin 920 TL
Ali Sunal
5 milyon 233 bin 333 TL
Hamza Yıldırım
5 milyon 245 bin 350 TL
Temta Yapı Mimarlık Mühendislik İnş.
5 milyon 246 bin 396 TL
Ramazan Şahin
5 milyon 247 bin 735 TL
Altay Grup İnş.
5 milyon 270 bin 860 TL
Özgeteks İnş.
5 milyon 296 bin 650 TL
Özgür Gezici
5 milyon 305 bin 350 TL
Sedat Yıldırım
5 milyon 310 bin 320 TL
Bakır Han İnş.
5 milyon 344 bin 530 TL
Teyyar Aydın
5 milyon 374 bin 610 TL
Nes Yapı Mimarlık
5 milyon 378 bin 491 TL
Onur Bakır
5 milyon 400 bin 240 TL
Sezer Özer
5 milyon 446 bin 441,50 TL
Muhammed Enes Savar
5 milyon 502 bin 035 TL
Ay Er İnş.
5 milyon 555 bin 555,55 TL
Merse Elektrik İnş.
5 milyon 574 bin 280 TL
Mehmet Çetin
5 milyon 581 bin 379 TL
Tacettin Denerer
5 milyon 627 bin 732,20 TL
Bayraktar Bayraktar
5 milyon 635 bin 285 TL
Murat İpek
5 milyon 661 bin 661 TL
Yasin Suiçer
5 milyon 800 bin TL
Akkaya Beton Turizm İnş.
5 milyon 874 bin 833 TL
Emre Erol
5 milyon 888 bin TL
Fatih Bulur, Doğan Lg İnş.
5 milyon 892 bin 250 TL
Arif Zinnur Yılmaz
5 milyon 954 bin 250 TL
Suphi Ercan
5 milyon 995 bin 006 TL
Aktürkoğlu Gıda İnş.
6 milyon 104 bin 650 TL
Br İnş.
6 milyon 24 bin 890 TL
Erdi Ertuğ
6 milyon 377 bin 530 TL
Fs Saygılı Demir Çelik İnş.
6 milyon 427 bin 442 TL
Altaylar Mimarlık Peyzaj Mühendislik İnş.
6 milyon 598 bin 260 TL
Yahya Sinan
6 milyon 734 bin 690 TL
Tum Yapı İnş.
6 milyon 772 bin 980 TL
Abdullah Gülşen
6 milyon 938 bin 700 TL
Zülküf Kop
6 milyon 999 bin 999 TL
İsmail Edip Kökçü, Kayalar İki Yapı İnş.
7 milyon 011 bin 459 TL
Eva İnş.
7 milyon 183 bin TL
Sınır Yapı Turizm İnş.
7 milyon 368 bin 410 TL
Merda Boya Kimyevi Madde İnş.
7 milyon 894 bin 420 TL
Nomak İnş.
8 milyon 546 bin 720 TL
Sudak İnş.
8 milyon 611 bin 575 TL
Ay Taş İmalat İnş.
9 milyon 329 bin 456 TL
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.