Ziraat Bankası eski müdürü 2 ay sonra emekli maaşlarına yapılacak zammı açıkladı

Emekliler yılın ilk ayında yüzde 49.25 oranında zam aldı. Ancak emekliler yüksek enflasyona karşı yıkıldı. Maaşlar eridikçe eridi.

Milyonlarca emekli ve memur ise Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak enflasyon farkına odaklandı.

Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşçu ise emekli ve memuru üzecek haberi verdi. Babauşçu 2 ay sonra yapılacak zammı açıkladı.

Babuşçu ekonomi yönetiminin yılın ilk altı ayında yani Temmuz’a kadar vergi ve zamları yüksek oranlı yapmayacağını vurguladı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINI AÇIKLADI

Vatandaşı enflasyonun düşeceğine inandırmaya çalıştıklarını belirten Babuşçu “Düşük çıkarmadaki amaç memur ve emekli Temmuz maaş zamlarının düşük olmasını sağlamak. “ dedi.

Babuşçu şöyle dedi:

Ekonomi yönetimi seçim sonrasına bıraktığı vergi ve zamları yılın ilk altı ayı enflasyonu yüksek çıkmasın diye 1 Temmuz’dan itibaren yapmayı planlıyor ilk 6 ay enflasyonu düşük çıksın

Düşük çıkarmadaki amaç memur ve emekli Temmuz maaş zamlarının düşük olmasını sağlamak…

Ekonomi yönetimi seçim sonrasına bıraktığı vergi ve zamları Nisan ve Mayıs aylarında yüksek oranlı yapmak yerine yıl sonuna kadar her ay düşük oranlı zam yaparak halkı enflasyonun düşeceğine inandırmayı amaçlamaktadır...

Dolayısıyla Babuşçu, emekli ve memurlara düşük zam yapılacağını belirtti. Temmuz ayında memur ve emeklilere düşük zam yapılacağı belirten Babuşçu Temmuz’dan sonra ise zamların art arda geleceğini açıkladı.

Emeklilerin maaşları ile geçinmesi imkansız hale gelirken Temmuz ayında yapılacak düşük zamla emekli ve memur daha da sıkışacak.

Kaynak: YeniÇağ