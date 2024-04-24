Motorine indirim geliyor, Kocaeli’de akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?

Akaryakıt sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 17 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda ise değişiklik beklenmiyor.
Kocaeli’de indirimden önce benzinin litresi 44.40 TL, motorinin litresi 42.93 TL, LPG ise 22.19 TL’den satılıyordu.
Bu gece yarısından itibaren motorine gelecek olan indirim sonrası Kocaeli’de motorinin litre fiyatının 43.23 TL’ye gerilemesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.