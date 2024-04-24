Motorine indirim geliyor, Kocaeli’de akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?

Akaryakıt sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 17 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda ise değişiklik beklenmiyor.

Kocaeli’de indirimden önce benzinin litresi 44.40 TL, motorinin litresi 42.93 TL, LPG ise 22.19 TL’den satılıyordu.

Bu gece yarısından itibaren motorine gelecek olan indirim sonrası Kocaeli’de motorinin litre fiyatının 43.23 TL’ye gerilemesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi