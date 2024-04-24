Kocaeli ihracatta Türkiye ikincisi oldu

KOCAELİ RAKAMLARINI ANLATTI

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Nisan ayı meclis toplantısı oda meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında yapılan toplantıda KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, son bir aylık ekonomik gelişmelerle ilgili bilgi verdi ve oda faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Kocaeli’deki verileri veren Zeytinoğlu, vergi toplamada olduğu gibi ihracatta da Kocaeli’nin Türkiye ikincisi olduğunu açıkladı.

TÜKETİM MALLARI İTHALATI YÜKSEK

Meclisteki Kocaeli’deki ekonomik verileri açıklayan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’nin vergi toplamada İstanbul’dan sonra ikinci olduğunu belirtti. İhracatta mart ayında yüzde 4,1 oranında düşüş yaşandığını söyleyen Zeytinoğlu, ithalatta yüzde 5,7 oranında azalma olurken, azalmanın hammaddede olmasının ekonomik anlamda iyi olmadığını belirtti. Tüketim mallarındaki ithalatta yüzde 19,3 oranında artışın enflasyonu etkilediğini ifade eden Zeytinoğlu, dış ticaret açığının geçen yıl mart ayına göre yüzde 10,3 oranında düştüğüne dikkat çekti.

İHRACAT HESAPLAMASI DEĞİŞTİ

Zeytinoğlu, “Kocaeli gümrüklerinde alınan verilere göre mart ayında ihracatın 3 milyar 493 milyon, ithalatın ise 6 milyar 834 milyon dolar. Ticaret Bakanlığı’nın, firmaların üretim yerleri esas alınarak hesaplanan ihracat istatistiklerinin mart verilerine baktığımızda; İstanbul 4 milyar 411 milyon dolar, Kocaeli 3 milyar 39 milyon dolar, İzmir 2 milyar 256 milyon dolar, Bursa 1 milyar 636 milyon dolar, Ankara 1 milyar 26 milyon dolar. Kocaeli yüzde 5,5 yükseliş ile diğer illerin önüne geçti.

CARİ AÇIK AZALIYOR

Aylık artışların yavaşladığını ancak geçen yılın üzerinde gerçekleştiğinden yıllık enflasyonun yükseldiğini görüyoruz. Cari açıkta yıllık 31 milyar 839, aylık ise 3,26 milyon. Yıllık açığın gerilemesinde ana etken dış ticaret açığındaki azalış. Nisan ayı kapasite kullanım oranı Kocaeli’de yüzde 71,1 oranında. Geçen yıl deprem etkisiyle üretimde bir daralma yaşanmıştı. Yıllık artışta oradan gelen bir baz etkisi de var. İşsizlik oranı şubat ayı verilerine göre yüzde 8,7. Şubat itibariyle toplam istihdam sayısı 32 milyon 423 bin kişi. Başka bir veriyi daha paylaşmak istiyorum. SGK verilerine göre Ocak-2024’de sigortalı toplam çalışan sayısı 25 milyon 069 bin kişi. Rakamlar arasında farklar açıklanan rakamlarla ilgili güven sıkıntısı yaratıyor.

İSTİHDAMA KAMU DA DAHİL EDİLİYOR

Kamu kurumlarında ve belediyelerde taşerona bağlı olarak çalışan kişiler 2018 yılına kadar kamu sektörü istihdam sayılarına dahil edilmiyordu. Bundan dolayı kamu istihdamı gerçekte olduğundan daha az görünüyordu. 2018’de onlar da ilave edildi. Ayrıca, bu istatistiklerde Toplum Yararına Program kapsamında işe alınanlar da var. Toplum Yararına Program, afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi için istihdam edilenler. Geçen yıl kasım ve aralık aylarında bu program kapsamında İŞKUR Müdürlükleri her ilde işe alım yaptı. Kocaeli’de de kasım ayında yaklaşık 1.400 kişi alım yapıldı.

ÇEVRE ÖDÜLLERİNE SON BAŞVURU 30 NİSAN

“Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” hakkında bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere oda olarak; Türkiye’de ilk ve bu formatta tek ödül organizasyonu olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerini düzenliyoruz. Tüm Türkiye’ye açık olan ödül organizasyonumuzun bu yıl otuzuncusunu düzenleyeceğiz. Başvuruları 30 Nisan tarihine kadar almaya devam ediyoruz” dedi.