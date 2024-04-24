İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kıskaç-13" operasyonlarının detaylarını paylaştı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 15 farklı adreste eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-13" operasyonlarında eski askeri öğrenci 13 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Şüphelilerin, örgütün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları, haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak askeri okullara girişte öncelik sağlandığı tespit edildi."
Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.