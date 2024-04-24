Fatma teyzenin imdadına zabıta yetişti

Kocaeli’nin dört bir yanında halkın huzuru ve sağlığı için görev yapan Büyükşehir Zabıtası, mağdur vatandaşlarında imdadına koşuyor. Bu kapsamda Gebze Zabıta Amirliği ekipleri, mağdur ve yürümekte zorluk çeken Fatma Tural isimli yaşlı teyzeyi ekip aracıyla evine bıraktı.
TİTİZ VE ÖZVERİLİ ÇALIŞMA
Kocaeli halkına huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı oluşturabilmek için 7/24 görev yapan Büyükşehir Zabıtası, yardım talebinde bulunan vatandaşları yolda bırakmıyor. Bu yönde titiz ve özverili bir çalışma yürüten ekipler, Büyükşehir Belediyesi Gebze Ek Hizmet Binası’na giderek evine bırakılması için talepte bulunan Fatma teyzenin bu isteğini hemen yerine getirdi.
ARAÇLA EVİNE BIRAKILDI
Fatma teyzeye yardımcı olan zabıta ekipleri, yaşlı kadını araçla Çayırova Emek Mahallesi’ndeki evine bıraktı. Fatma teyze, evinin kapısına kadar kendisine eşlik eden zabıta personeline teşekkür etti.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.