Başkan Söğüt, “Daha çok çalışacağız”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, tebrik için gelen AK Parti Fatih ve Güney Mahallesi teşkilat üyelerini makamında ağırladı. İlk olarak AK Parti Güney Mahallesi teşkilatını ağırlayan Başkan Şener Söğüt, 31 Mart seçimleri sürecinde yaptıkları çalışmalar ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞTIK
Başkan Şener Söğüt daha sonra AK Parti Fatih Mahalle Teşkilatı’nı kabul etti. “ Seçim sürecinde emekleriniz çok fazla oldu. Birlikte uyum içerisinde güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI
Başkan Söğüt daha sonrada Geçmiş dönem AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem ve o dönemde görev yapan ilçe yöneticilerini ağırladı. “Şimdi çalışma zamanı” diyen Başkan Söğüt, “Seçimi zaferler tamamladık. Seçim bitti, şimdi çalışma zamanı. Tüm enerjimizi Körfez için harcayacağız” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.