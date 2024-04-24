Gençler istedi, pastayı Başkan Söğüt kesti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sonrasında Yarımca sahilinde dolaşan Başkan Söğüt, sahilde doğum gününü kutlamak için toplanan gençlerin isteğini geri çevirmedi. Yeni yaşını kutlayan Buğra için hazırlanan doğum günü pastasını Başkan Söğüt gençlerle birlikte kesti.

SOHBET ETTİ, DİNLEDİ

Başkan Söğüt dışında; İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt da karede yer alırken, Başkan Söğüt, Buğra’yı tebrik ederek, “Yeni yaşının mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. Kutlama sonrasında gençlerle oturarak sohbet eden Başkan Söğüt, onların taleplerini de dinledi.

Kaynak: BÜLTEN