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Trafik Eğitim Parkı’nda dersler devam ediyor

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Çocuklarda trafik kültürü ve bilincini aşılamak amacıyla Darıca Belediyesi tarafından hayata geçirilen Trafik Eğitim Parkı’nda uygulamalı dersler devam ederken Başkan Muzaffer Bıyık da parkı ziyaret ederek eğitim alan öğrencilerle sohbet edip başarılar diledi.

Trafik Eğitim Parkı’nda dersler devam ediyor mask
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Darıca Belediyesi’nin çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmek ve daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla inşa ettiği Trafik Eğitim Parkı'nda dersler devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla yaklaşık 4,5 bin metrekare alanda inşa edilen Trafik Eğitim Parkı’nda Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde çocuklara verilen eğitimlerde, yaya ve araç trafiği hakkında teorik bilgiler verilip uygulamalar yapılıyor.

HEM EĞLENİP HEM ÖĞRENİYORLAR

Darıca genelindeki tüm okullarda okuyan ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine eğitim verilirken bu yıl da yaklaşık 4 bin öğrenci, her gün sınıf sınıf eğitim alanına gelerek hem uzman eğitmenler eşliğinde trafik kurallarını öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları, yaya, sürücü ve yolcu olarak nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konular anlatılırken emniyet kemeri takmanın da önemi vurgulanıyor. Trafik Eğitim Parkı’na gelen çocuklara eğitim sonrasında meyve suyu ve kek ikramında da bulunuluyor.

ÖNCE TEORİK SONRA UYGULAMALI EĞİTİM

Sırasöğütler Mahallesinde yaklaşık 4,5 bin metrekare alanda inşa edilen Trafik Eğitim Parkı’nda, sürüş parkuru, bisiklet parkuru, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalize kavşak, kontrolsüz kavşak, döner kavşak, hemzemin geçit, tünel, kasisli yol, otobüs durakları, alt geçit ve üst geçit gibi trafikte önem arz eden alanlar bulunuyor. Ayrıca Trafik Eğitim Parkı’nda çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ile kafeterya ve mescit gibi bölümler de proje kapsamında hizmet veriyor. Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklara önce teorik eğitim verilirken daha sonra ise uygulamalı eğitimler veriliyor. Trafikteki kaza ve ihlalleri en aza indirmek adına çocukların trafik konusunda eğitimlerini sağlamak ve daha bilinçli bir nesil olmaları için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Milli Eğitim ile birlikte ortak çalışma yapıldığını ve işbirliği içinde olduklarını söyledi.

BIYIK: ‘ÇOCUKLAR TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENEREK YETİŞECEK’

Uygulamalı eğitim alan çocukları ziyaret eden ve başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Her yıl Trafik Eğitim Parkı’mızda 4 binin üzerinde öğrencimize eğitim veriyoruz. Bu yıl da yaklaşık 4 bin çocuğumuz uygulamalı eğitim alacak. Trafik eğitimini küçük yaşta almış, sağlıklı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah çocuklarımız burada alacakları eğitimle ileride trafik kurallarını bilen ve önemseyen bireyler olacaklar” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN

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24 Nis 2024 - 11:20 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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