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Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde veli sempozyumu

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Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji tarafından organize edilen ve ilçedeki okullarda okuyan tüm öğrenci velilerinin eğitimini kapsayan sempozyum, 27 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji İlkokul Konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde veli sempozyumu mask
Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde veli sempozyumu
Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde veli sempozyumu
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ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ İÇİN


Çocukların gelişimini ilgilendiren sempozyum hakkında bilgi veren Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji Müdürü Mahmut Kalcı, ilçedeki tüm öğrenci velilerine seslenerek sempozyuma katılmaları çağrısında bulundu. Kalcı şunları söyledi, “Eğitim süreklidir ve gelişen tüm koşullara uyumlu bir şekilde ilerlemesi gereken bir sistem üzerine kuruludur. Öğretim her koşulda bir şekilde sağlanabilir; toplumların uygarlık düzeyine ulaşabilmesi iyi bir eğitimle mümkündür.

Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde veli sempozyumu


OKULLARIN MİSYONU ÖNEMLİ


Okulların bu bağlamdaki misyonu toplumların gelişmesini sağlayacaktır. Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji olarak bu misyonumuzun bilinciyle; çocuklarımızın gelişim özellikleri, yaşanan değişimlerle birlikte edinilmesi gereken bilgiler, “her çocuk özeldir” bilinciyle her çocuğa sergilenmesi gereken farklı tutum ve yaklaşımlarla ilgili PDR Birimi veli eğitimlerine çok önem vermektedir.  21.yüzyılın aranılan yetkinliklerine bakıldığında duygusal zekânın çok farklı bir konumda olduğu görülmektedir.

Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde veli sempozyumu


ÖĞRENCİ-VELİ İLİŞKİSİ


Artık bildiğini doğru yerde ve doğru zamanda, doğru yöntemlerle anlatabilen insanların çağı olan 21. yüzyılda öğrencilerimizin gelişimlerini, özgüvenlerini, iletişim becerilerini geliştirmek konusunda özgün bir çizgimiz olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin gelişimlerini desteklediğimiz yerde velilerimizle aynı dili konuşmak amacıyla her yeni bilgiyi paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bir sosyal sorumluluk bilinciyle de PDR Birimimiz tarafından planlanan Veli Sempozyumu tüm velilerin katılımına açıktır.


TÜM VELİLER KATILMALI


Bilgilenmek ve yalnız olmadığının bilincine ulaşmak isteyen her ebeveynin katılmasını önerdiğimiz bu çalışmanın detaylı incelenmesini; ihtiyaç duyulan ve merak edilen konuya başvurulmasını bekliyoruz. Ergenlik çocuğumuzun başından geçti, geçiyor veya geçecek. Ne kadar bilgi sahibi olursak ve sorularımızı değerli uzmanlarımızla paylaşırsak o kadar iyi hissedip, iletişim yöntemimizi çocuğumuza göre ayarlayabileceğiz. Kolektif bilincin gücüne inanan herkesi bu bilimsel ve önemli organizasyonumuza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde veli sempozyumu


 

Kaynak: Haber Merkezi

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24 Nis 2024 - 11:28 Kocaeli/ İzmit- Eğitim --- Okunma

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