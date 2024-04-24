Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde veli sempozyumu

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ İÇİN



Çocukların gelişimini ilgilendiren sempozyum hakkında bilgi veren Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji Müdürü Mahmut Kalcı, ilçedeki tüm öğrenci velilerine seslenerek sempozyuma katılmaları çağrısında bulundu. Kalcı şunları söyledi, “Eğitim süreklidir ve gelişen tüm koşullara uyumlu bir şekilde ilerlemesi gereken bir sistem üzerine kuruludur. Öğretim her koşulda bir şekilde sağlanabilir; toplumların uygarlık düzeyine ulaşabilmesi iyi bir eğitimle mümkündür.



OKULLARIN MİSYONU ÖNEMLİ



Okulların bu bağlamdaki misyonu toplumların gelişmesini sağlayacaktır. Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji olarak bu misyonumuzun bilinciyle; çocuklarımızın gelişim özellikleri, yaşanan değişimlerle birlikte edinilmesi gereken bilgiler, “her çocuk özeldir” bilinciyle her çocuğa sergilenmesi gereken farklı tutum ve yaklaşımlarla ilgili PDR Birimi veli eğitimlerine çok önem vermektedir. 21.yüzyılın aranılan yetkinliklerine bakıldığında duygusal zekânın çok farklı bir konumda olduğu görülmektedir.



ÖĞRENCİ-VELİ İLİŞKİSİ



Artık bildiğini doğru yerde ve doğru zamanda, doğru yöntemlerle anlatabilen insanların çağı olan 21. yüzyılda öğrencilerimizin gelişimlerini, özgüvenlerini, iletişim becerilerini geliştirmek konusunda özgün bir çizgimiz olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin gelişimlerini desteklediğimiz yerde velilerimizle aynı dili konuşmak amacıyla her yeni bilgiyi paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bir sosyal sorumluluk bilinciyle de PDR Birimimiz tarafından planlanan Veli Sempozyumu tüm velilerin katılımına açıktır.



TÜM VELİLER KATILMALI



Bilgilenmek ve yalnız olmadığının bilincine ulaşmak isteyen her ebeveynin katılmasını önerdiğimiz bu çalışmanın detaylı incelenmesini; ihtiyaç duyulan ve merak edilen konuya başvurulmasını bekliyoruz. Ergenlik çocuğumuzun başından geçti, geçiyor veya geçecek. Ne kadar bilgi sahibi olursak ve sorularımızı değerli uzmanlarımızla paylaşırsak o kadar iyi hissedip, iletişim yöntemimizi çocuğumuza göre ayarlayabileceğiz. Kolektif bilincin gücüne inanan herkesi bu bilimsel ve önemli organizasyonumuza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.





Kaynak: Haber Merkezi