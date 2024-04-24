Kartepe’de teleferik seferleri iptal edildi

Şiddetli rüzgar sebebiyle Kartepe Teleferik seferleri iptal edildi. Kartepe teleferik seferleri bugün gerçekleşmeyecek. Hava koşullarının muhalefeti nedeni ile iptal eden seferler yarın 25.04. 2024 tarihinde hava şartlarının olumlu olması durumunda yeniden hizmet vermeye başlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.