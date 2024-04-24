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Başiskele’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

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Başiskele Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl da çocukların bayramına neşe kattı.

Başiskele’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı mask
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Başiskele Sahili'nde kaykay pisti yanında kurulan alanda 23 Nisan günü yapılan etkinlikte kentin şanslı çocukları bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de katılım gösterdiği programa çocuklar başta olmak üzere büyükler de yoğun ilgi gösterdi. Güzel ve güneşli bir havada gerçekleşen etkinlikte her yaştan vatandaş bayram coşkusunu yüreklerinde yaşadı.

SAHİLDE FESTİVAL HAVASI ESİNTİSİ

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik saat 14.00'te çocuk atölyeleri ve şişme oyun gruplarındaki eğlencelerle başladı. Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin kurduğu standlara yoğun ilgi gösteren çocuklar, robotik kodlama atölyelerinden el sanatları atölyelerine kadar birçok atölyede hem hünerlerini sergilediler hem de bolca eğlendiler. ANDA Arama ve Kurtarma ekibinin açtığı standlarda ise yüz boyama etkinliği yapıldı. Şişme oyun gruplarına da büyük ilgi gösteren çocuklar, bayramlarını doyasıya yaşadılar. Festival havasında geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile Başiskele Sahili çocuk sesleriyle şenlendi. 

MÜZİK OKULLARI YİNE COŞTURDU

Gün boyu süren etkinliklerin sahne gösterileri de renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.  Başiskele Belediyesi Neşet Ertaş Müzik Okulları öğrencilerinden oluşan koronun İstiklal Marşı okumasıyla başlayan sahne gösterileri büyük bir ilgiyle izlendi. Başiskele’nin sevilen müzik eğitmenleri Bukte Saatcı, Fırat Nadir Bilgin ve Furkan Kayaoğlu’nun seslendirdiği şarkı ve türküler eşliğinde 7’den 77’ye tüm Başiskeleliler gönüllerince eğlendi. Palyaço ve illüzyon gösterileriyle de eğlenceleri katlanan çocuklar, Başiskele’de çocuk olmanın farkını yaşadılar.

Hep birlikte söylenen şarkılar, türküler, oynanan oyunlarla bayramın coşkusunu doyasıya yaşayan katılımcılara çeşitli ikramlar da ücretsiz olarak dağıtıldı.

BAŞKAN ÖZLÜ: ÇOCUKLAR BENİM EN BÜYÜK ENERJİ VE MOTİVASYON KAYNAĞIM

Başiskele’de geleceğin hazinesi olarak gördüğü çocuklara ayrı bir önem veren Belediye Başkanı M. Yasin Özlü programda yaptığı konuşmada, Başiskele’de çocuk olmayı, genç olmayı avantaja dönüştürmek için çalıştıklarını söyledi.

Geride kalan 5 yıllık süreçte Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile Başiskeleli çocuklara büyük değer kattıklarını ifade eden Başkan Özlü, “Çocuk üniversitemiz, çocuk kütüphanemiz, 8 farklı branşta açtığımız spor okullarımız, müzik okullarımız, izcilik kulüplerimiz, çocuk atölyelerimiz, parklarımız, bahçelerimiz, hepsi çocuklarımızın gelişimlerine destek sağlamak için hizmet vermeye devam ediyoruz.” dedi.

Çocukların kendisi için büyük enerji ve motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Başkan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim yoğun iş temposu içinde en büyük enerji ve motivasyon kaynağım sahada karşılaştığım bir çocuğun sevgisine mazhar olmak. Ona sarılmak, yüreğine dokunmak en büyük mutluluk. Velhasılı bugün sizin bayramınız ama unutmayın ki Başiskele’de çocuk olmak ayrıcalık. Sizin için her an her gün bayram tadında dolu dolu geçsin diye çalışıyoruz. Aynı zamanda bugün hepinizin bildiği üzere Ulusal Egemenlik Bayramı. Bu anlamlı gün, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. Yıl dönümüdür. Bu özel gün, bizlere bir kez daha milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin önemini hatırlatmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum. Bu güzel günleri bizlere miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum.”  

Kaynak: BÜLTEN

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24 Nis 2024 - 12:00 - Gündem --- Okunma

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