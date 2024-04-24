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Kocaelispor Başkanlığına hazırlanan Ulaş Yıldız: Fenerbahçeli değilim, hiç olmadım

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Kocaelispor’da yaklaşan kongre öncesinde adaylığını açıklamaya hazırlanan Ulaş Yıldız hakkında yapılan yorum ve iddialara cevap verdi. Yıldız, memleketi Sivas’a üretim tesislerini ziyarete gittiğini ifade ederek söylenenlerin doğru olmadığını ifade etti.

Kocaelispor Başkanlığına hazırlanan Ulaş Yıldız: Fenerbahçeli değilim, hiç olmadım mask
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“DOĞRULARI KONUŞMAYAN BİR KESİM VAR


Ulaş Yıldız yapmış olduğunu açıklamada, “Maç ile ilgili her hangi bir görüntü yayınlamadım. Sivas’ın en büyük yatırım tesisi olan akrabamın üretim tesislerini ziyaret ettim. Bunları yayınladım. Bu camianın başarılı olmaması için inanılmaz çaba sarf eden bir ekip var, hem yönetim dışında hem yönetim içinde. Kendi devamlılıklarını sürdürmek için takım ikinci plana düşmüş, başarısız olmuş, önemli değil. Bunu şuradan da anlayabilirsiniz. Takım 3 hafta puan topladı, başkan geldi her şey çözüldü oldu. Ümraniye’de küme düşme hattında olan takıma yenildi, sorumlusu eski başkan Engin Koyun oldu. Buradan da anlaşılacağı gibi, hataları eksikleri yanlışları görmeyen ve sadece doğruları konuşmayan bir görüş ve kesim var. Buda dün, bugün olduğu gibi yarın da başarısızlık için çalışmaların devam edeceğini gösteriyor”


“NELER GÖRÜRLER NELER”


Yıldız devamında, “Ulaş Yıldız adaylık açıklaması mı yaptı, stada gitti fotoğraf mı koydu ? Ne yaptı ki takımın başarısızlığının önüne geçiyor ve geçirilmeye çalışılıyor. Böyle devam edildiği sürece bu takıma menfaatsiz kişiler, dürüst kişiler ilimizde ve ülke çapında alanında tanın kişiler hiçbir göreve talip olmaz. Bu kulüp Ulaş Yıldız Fenerli mi değil mi sorusundan önce bu camiaya kim maddi manevi zarar veriyor, menfaat elde ediyor ona baksınlar. Görmek isterler ise neler görürler neler. Ama zannetmiyorum göreceklerini. Çünkü onların görevi padişahım çok yaşadır”


“ŞU TAKIMI TUTUYORUM DEMEDİM”


Ulaş Yıldız son bölümde ise, “Son olarak şunu söyleyeyim. Beni yakın tanıyanlar bilir. Ben Fenerbahçeli değilim hiç olmadım. Çocuk ve gençlik dönemimde Kağıtspor’da oynadım. O yıllardan arkadaşım olan, Kocaelispor PAF takımında oynayan ve daha sonra Galatasaray gibi ülke takımı olan futbolcular yakın arkadaşlarım oldu. Bu nedenle onlarla o atmosferi yaşadım ve sempatim oldu. Hiçbir zaman ben şu takımı tutuyorum demedim. Kocaelispor hariç. Sefa Sirmen, Hikmet Erenkaya dönemlerinde bilinir. O gün den bu güne nasıl taraftar olduğumuz ve kesintisiz destek olduğumuz iyi bilinir. Bunları anlatmamdan büyük bir özellikmiş gibi algılamanızı istemem. Sadece yapılan haberler, bilgiler doğru değil. Bunu anlatmak için söylüyorum” dedi.

Kaynak: Spor servisi

# HER, VAR, başkan, hafta, kocaelispor

24 Nis 2024 - 12:04 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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