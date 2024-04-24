Erdoğan: Dolar yıl sonu 34 lira, enflasyon yüzde 50’nin altına düşmez

EKONOMİYİ ANLATTI

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Nisan ayı meclis toplantısı oda meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında yapılan toplantıda KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, son bir aylık ekonomik gelişmelerle ilgili bilgi verdi ve oda faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Bilgilendirmeden sonra odanın nisan ayı meclis konuğu Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan, Türkiye’deki ekonomik büyüme hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AB BÜYÜDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYOR

Türk Loydu Vakfı ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Erdoğan, Türk Loydu Vakfı’nın çalışmalarını ve vakfın gemi ticareti ile ilgili çalışmalarını anlattı. Türkiye ekonomisinin nasıl geliştiğini anlatan Erdoğan, dünyanın tarihi boyunca ortalamasının en altında büyüdüğünü belirtti. Ama Çin ekonomisinin ise bu süreçte en mutlu ekonomi olduğunu belirtti. Erdoğan, “Dünya’da bir büyüme varsa bunun tek kaynağı Amerika. Türkiye yüzde 1’in altında. 2020 yılında Amerika’da ekonomik büyüme var. Çin büyümeye başladı. AB’de Türkiye gibi pandemiden bu yana büyüdüğünü sanıyor.

ABD VE ÇİN BİRLİKTELİĞİ YENİ SAVAŞLARA GEBE

AB Pandemiden bu yana güç kaybediyor ve AB’ye verilen destek geri çekilmiş. Ekonomik büyümede Çin’e destek verilmiş. ABD Çin ile iş birliği yapmış. Bundan sonra da ABD’nin Çin ile sanayi odaklı stratejisi iyi görünüyor. AB’nin toparlanmasına da pek ihtimal vermiyorum. Çin ve ABD birlikte bir ekonomik model uyguluyor. Bu anlaşma gizli bir anlaşma olabilir. Çin dünya lideri olmak yerine ikinci olmayı tercih ederek yoluna devam etmeyi kabul etmiştir. Bu iki güç bir arada olursa daha büyük savaşlara gebe olabiliriz.

RESESYONDAN KORKMAMALIYIZ

ABD resesyonu çözdü. Ama bizde bu nasıl olacak bilmiyorum. Küresel korku endeksi en düşük seviyelere yaklaştı. Türkiye ekonomisine dolar bazında son yıllarda büyüme motivasyonu gösteriyor. Hem büyüme var hem sorun var diyoruz. Grafiğe bakarsak gayet büyüme var. Ama sorun ne? Sorun resesyonu geciktirme konusunda yeterli rezervimiz yok. Birinci faktör daralma. Buradan kaçışımızın olmadığını düşünüyorum. Gelirimiz TL ile onu dolara çevirip büyüdük diyoruz. Resesyondan korkmamalıyız. Aslanlar gibi resesyon yapmalıyız. Bazen vücut yorulur ve bu yorgunluğu atmak lazım.

UZAMIŞ DEVALÜASYON YAŞANIYOR

Sanayide ivme düşüşü görüyorum. Türkiye’deki üretimin yüzde 70’inden fazlası fason üretimdir. Türkiye fason üretimle nereye kadar gidecek. Fason üretim sadece günü kurtarmaktır. Milli gelir inşaat sektörü ile oluyor, krize giriliyor. Hükümet değişiyor. Ödeme günü geldiğinde o gitsin bu gelsin oluyor. Likidite ve derinlik fark açıldı. Türkiye’de zamana yayılmış devalüasyon yaşanıyor gibi hissediyorum. Altın, petrole göre daha değerli ve bu savaşları derinleştirir.

YATIRIM ÇEKMELİYİZ

Türkiye’nin kurtuluşu doğrudan yatırımları çekmesinde. Sanayicilerin direk karar noktalarında olmalı. İşletme verimliliğini artırmak gerekiyor. Bütçe dengesinin sağlanması gerekiyor. IMF işler yolunda diyorsa Türkiye için bilin ki sıkıntı var. 2001 krizinden önce buna benzer şeyler yaşanıyor. Tam yumuşadığımız yerde dikkatli olmamız gerekiyor” dedi. Konuşmasının ardından soruları alan Erdoğan, doların sene sonu 34 lira olacağını belirterek, “Ama her gün hesap yapmak gerekiyor. Ancak yüzde 60 faiz önemli. Bu da yılsonu 48 liraya gitmesi de olası. Enflasyonun da yüzde 50’den az olması olasılığı az” dedi.