Mali müşavirler ve muhasebeciler ses yükseltti

Serbest muhasebeciler ve mali müşavirler iş yükü baskısı, vergi beyan dönemlerinde yaşanan yoğunluk, beyan ve bildirim sistemlerinde yaşanan sıkınlar ve bu sıkıntıların çözülmemesi sebebiyle bir araya geldi. Birliktelikte, Kocaeli Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası binasındaki birliktelikte Oda Başkanı Özcan Çakır açıklamalarda bulundu. Sorunların çözümü için "Meslektaşlarımızın masa başında ölmesi mi gerekiyor" diye soran Çakır açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Devletlerin vergi gelirlerini toplamak ve hükümetlerin çeşitli alanlarda geleceğe yönelik planlamalar yapmak için bazı verilere ihtiyaçlarının olduğu açıktır ancak bu verilerin mümkün olduğunca tek elden alınması büyük önem arz etmektedir.

STRESLERİ KATBEKAT ARTMAKTA

Ancak bugün Mali Müşavirlerin sırtındaki yük artık dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Meslek mensupları aracılığıyla alınan beyan ve bildirimlerin sayısı her geçen gün artmakta, beyan ve bildirimlerin içerikleri kolaylaşacağına zorlaşmakta. Mali müşavirler 7/24 ofiste. Görünürde mükellef ya da işverenlerden istenilmekle beraber, iktisadi ve sosyal hayata ilişkin ihtiyaç duyulan hemen her veri mali müşavirler aracılığıyla toplanılır hale geldi. Meslek mensupları ağır bir iş yükü altında ezilirken bir de beyan ve bildirimleri almak için kullanılan sistemlerin sağlıklı çalışmaması, yoğunluk dönemlerinde tıkanması, zamanla yarışan meslektaşlarımızın streslerini katbekat artırmaktadır.

ADİL VE UYGULANABİLİR BULMUYORUZ

Meslektaşlarımız, rutin dönemlerde dahi beyan ve bildirimleri sağlıklı şekilde hazırlayamaz hale gelmiştir. Bu kadar ağır iş yükü altında çalışmak zorunda bırakılan meslek mensupları bir işletmeninin faaliyetlerini ve işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesi mümkün mü? Sadece nisan ayında GİB tarafından ilan edilen vergi takviminde toplam elli altı beyan ve bildirimin verileceği açıkça görülmekte. Beyan ve bildirimlerin yanında bir de 20 yıl önce uygulanan ve genel tebliği ile sirküleri henüz 2-3 ay önce yayımlanan, uygulamada tereddüt barındıran enflasyon düzeltme işlemlerine ilişkin yapılacak çalışmaları da aynı takvimde tamamlanmak zorunda bırakılmasını adil, uygulanabilir bulmuyoruz!

MASA BAŞINDA ÖLMESİ Mİ GEREKLİ

Resmi, idari ve hafta sonu tatilleri Ramazan Bayramı ile birleşince toplam 12 günlük tatil nedeniyle nisan ayında çalışma günü olarak sadece on sekiz gün kalmaktadır. Bu kadar kısa süreye bu kadar beyan ve bildirimin sağlıklı bir şekilde verilmesine imkân yoktur. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine yaptığımız hem yazılı hem sözlü başvurularımızı dikkate alması için meslektaşlarımızın masa başında ölmesi mi gerekli! Mali Müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerilerini bakanlık yetkililerine birçok kez aktardık. Önerilerimize yıllardır sessiz kalınması sebebiyle büyüyen bu sorunların ortadan kaldırılması için beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi, bilgi sistemlerinin alt yapılarının modernizasyonu şarttır.

İVEDİLİKLE HAYATA GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ

Bıçak kemiğe dayandı! İnsani şartlarda yaşamak biz mali müşavirlerin de anayasal hakkıdır. Meslek camiasında infial hali mevcut. Bizler, devletimiz için her türlü fedakârlığı yapan tıpkı yerine getiren meslek grubuyuz. Devlet bizim devletimizdir. Tabi ki kriz dönemlerinde herkesin elini taşın altına koyması ve var gücü ile çalışması gerekir. Ancak, hiçbir kamu gücünün de bir meslek grubuna bu kadar yüklenmeye hakkı yoktur. Odamıza kayıtlı 2 bin 318, ülke geneli 130 bin mali müşavirin işlerini daha sağlıklı şekilde yapabilmesi için haklı ve insani taleplerimizin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz"