Akpınar'da 23 Nisan coşkusu

COŞKUYA ORTAK OLDULAR



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmit Akpınar’da bulunan Fatma Seher İlk ve Ortaokulu’nda farklı bir etkinlik ile kutlandı. Gösterisiler bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Bando Takım Kaptanı Şerif Hoca’nın önderliğinde yapılan kortejde, okul öncesinden ilkokuluna ve ortaokuluna kadar her kademeden görevli öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla bayrama neşe kattı. Yürüyüşe vatandaşlar da eşlik ederek bayram coşkusuna ortak oldular.



EŞ BENZERİ OLMAYAN BAYRAM



Daha sonra okul bahçesinde yapılan çeşitli halk oyunları, jimnastik gösterisi, dans oyunları ve yarışmalar ile bayram coşkusu devam etti. Günü anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan sınıf öğretmeni Özgür Dünya, “Bugün bayramımızın 104. yılını hep birlikte kutluyoruz. Bu bayramı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk siz çocuklara armağan etti. Bu bayramın dünyada eşi ve benzeri yok. Tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Ardından tören sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi