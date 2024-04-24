28 Haziran Ortaokulu'nda coşkulu 23 Nisan kutlaması

Öğrenciler, beden eğitimi öğretmeni Sema EFE başkanlığında ve öğretmenleri eşliğinde renkli etkinliklerle bayramı coşkuyla yaşadılar. Sosyal bilgiler öğretmeni Esra Taşdemir günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak ulusal egemenliğin öneminden bahsetti. 5-D ve 5- E sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Müjdenur Apaydın ve Esin Küçükparmaksız öncülüğünde hazırladıkları gösterilerini sundular.

Sosyal bilgiler öğretmeni Ebru Yalçın'ın öncülüğünde öğrencilerin yaptığı dans gösterisi yaptı. Türkçe öğretmeni, Sultan Zeynep Soytürk'ün öncülüğünde hazırlanan oratoryo büyük ilgi gördü. Özel eğitim öğretmeni Hilal Karaaslan'ın öğrencisinin okuduğu 23 Nisan şiiri büyük beğeni topladı. Türkçe öğretmeni Emel Kılıç'ın günün anlam ve önemiyle ilgili okuduğu şiirle etkinliğe renk kattı.

Müzik öğretmeni Yasemin Alağaş yönetimindeki Okul korosu ise 23 Nisan ruhunu yansıtan marşlarla coşkuyu doruğa çıkardı.Ayrıca sosyal bilgiler öğretmeni Esra Taşdemir, öğrencilerle unutulmaz bir deneyim yaşattı. Survivor tarzı bir yarışma düzenleyerek öğrencilerin heyecan dolu anlar yaşamasını sağladı. Öğrenciler takım ruhuyla birbirlerine destek vererek yarışmanın keyfini çıkardılar.Yarışmanın sonunda öğretmenlerin de yarışmaya dahil olması eğlenceyi daha da artırdı.

Görsel sanatlar öğretmeni Demet Ruşhan'ın bu özel gün için hazırlamış olduğu görseller ise günün anlam ve önemine katkı sundu. Okul Müdürü Serkan Yazar, tören sonrası komitede yer alan öğretmenlerle yaptığı toplantıda " 23 Nisan, ulusumuzun kurtuluşunu ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı kutladığımız çok özel bir gündür. Bu yıl da öğrencilerimizin coşkusu ve katılımıyla bayramı en güzel şekilde kutladık. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum ." şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi