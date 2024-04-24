Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Eğitim

28 Haziran Ortaokulu'nda coşkulu 23 Nisan kutlaması

ABONE OL Google News Sayfamız

28 Haziran Ortaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın aynı zamanda TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

28 Haziran Ortaokulu'nda coşkulu 23 Nisan kutlaması mask
28 Haziran Ortaokulu'nda coşkulu 23 Nisan kutlaması
28 Haziran Ortaokulu'nda coşkulu 23 Nisan kutlaması
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Öğrenciler, beden eğitimi öğretmeni Sema  EFE  başkanlığında ve öğretmenleri eşliğinde renkli etkinliklerle bayramı coşkuyla yaşadılar. Sosyal bilgiler öğretmeni Esra Taşdemir günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak ulusal egemenliğin  öneminden bahsetti.  5-D ve 5- E sınıfı öğrencileri,  öğretmenleri Müjdenur Apaydın ve Esin Küçükparmaksız öncülüğünde hazırladıkları gösterilerini sundular.

Sosyal bilgiler öğretmeni Ebru Yalçın'ın öncülüğünde öğrencilerin yaptığı dans gösterisi yaptı. Türkçe öğretmeni, Sultan Zeynep Soytürk'ün öncülüğünde hazırlanan oratoryo büyük ilgi gördü. Özel eğitim öğretmeni Hilal Karaaslan'ın öğrencisinin okuduğu 23 Nisan şiiri büyük beğeni topladı. Türkçe öğretmeni Emel Kılıç'ın günün anlam ve önemiyle ilgili okuduğu şiirle etkinliğe renk kattı.

Müzik öğretmeni Yasemin Alağaş yönetimindeki Okul korosu ise 23 Nisan ruhunu yansıtan marşlarla coşkuyu doruğa çıkardı.Ayrıca sosyal bilgiler öğretmeni Esra Taşdemir, öğrencilerle unutulmaz bir deneyim yaşattı. Survivor tarzı bir yarışma düzenleyerek öğrencilerin heyecan dolu anlar yaşamasını sağladı.  Öğrenciler takım ruhuyla birbirlerine destek vererek yarışmanın keyfini çıkardılar.Yarışmanın sonunda öğretmenlerin de yarışmaya dahil olması eğlenceyi daha da artırdı.

Görsel sanatlar öğretmeni Demet  Ruşhan'ın bu özel gün için hazırlamış olduğu görseller  ise günün anlam ve önemine katkı sundu. Okul Müdürü Serkan Yazar, tören sonrası komitede yer alan öğretmenlerle yaptığı toplantıda " 23 Nisan, ulusumuzun kurtuluşunu ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı kutladığımız çok özel bir gündür. Bu yıl da öğrencilerimizin coşkusu ve katılımıyla bayramı en güzel şekilde kutladık. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum ." şeklinde açıklama yaptı.

28 Haziran Ortaokulu'nda coşkulu 23 Nisan kutlaması
28 Haziran Ortaokulu'nda coşkulu 23 Nisan kutlaması
28 Haziran Ortaokulu'nda coşkulu 23 Nisan kutlaması
28 Haziran Ortaokulu'nda coşkulu 23 Nisan kutlaması

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal

24 Nis 2024 - 13:09 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.853.132 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL