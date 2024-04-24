KOÜ’de 23 Nisan Coşkusu

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan program, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Miniklerin gösterileri eğlenceli görüntüleri ortaya çıkarırken, onları izleyen veliler ve öğretmenler keyifli anlar yaşadı. Kocaeli Üniversitesi Ihlamur Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerin ardından ise minikler, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ü makamında ziyaret etti. Rektörlük Toplantı Salonu’nda çocuklar ile sohbet eden Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, koltuğuna da bir öğrenciyi oturtarak talimatlarının neler olduğunu sordu.
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.