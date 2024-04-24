KOÜ’de 23 Nisan Coşkusu

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan program, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Miniklerin gösterileri eğlenceli görüntüleri ortaya çıkarırken, onları izleyen veliler ve öğretmenler keyifli anlar yaşadı. Kocaeli Üniversitesi Ihlamur Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerin ardından ise minikler, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ü makamında ziyaret etti. Rektörlük Toplantı Salonu’nda çocuklar ile sohbet eden Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, koltuğuna da bir öğrenciyi oturtarak talimatlarının neler olduğunu sordu.

Kaynak: Bülten