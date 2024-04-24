TÜFAD Çayırova’dan teşekkür

Çelik sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda bu ifadeleri kullandı: “Geleneksel olarak üçüncüsünü düzenlediğimiz futbol şenliklerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kapsamında katılım sağlayan 10 kulübümüzden yaklaşık 200’e yakın sporcumuz, kulüp yöneticilerimiz, antrenör arkadaşlarımız, 500'e yakın velilerimiz ve taraftarlarımız, Çayırova Belediyemize TÜFAD Kocaeli Çayırova Sorumlusu olarak teşekkür ediyorum. Ayrıca bu günü çocuklarımıza hediye eden ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını Sevgi Saygı ve Minnetle Anıyoruz”
Kaynak: Spor servisi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.