TÜFAD Çayırova’dan teşekkür

Çelik sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda bu ifadeleri kullandı: “Geleneksel olarak üçüncüsünü düzenlediğimiz futbol şenliklerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kapsamında katılım sağlayan 10 kulübümüzden yaklaşık 200’e yakın sporcumuz, kulüp yöneticilerimiz, antrenör arkadaşlarımız, 500'e yakın velilerimiz ve taraftarlarımız, Çayırova Belediyemize TÜFAD Kocaeli Çayırova Sorumlusu olarak teşekkür ediyorum. Ayrıca bu günü çocuklarımıza hediye eden ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını Sevgi Saygı ve Minnetle Anıyoruz”

Kaynak: Spor servisi