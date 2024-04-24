Ne kasapta ne markette! Kanat bulmak zorlaştı yüzde 200 zam geldi

Ramazan Bayramı’nın son günleri ile birlikte mangalcılar için sezon açılırken, kırmızı et fiyatlarındaki anormal artış, vatandaşı tavuk kanada yönlendirdi. Kocaeli’de kırmızı ete son 1 ayda 100 liranın üstünde zam gelirken dana kuşbaşı ve dana bifteğin fiyatı 130 TL, köfte 150, sucuk ise 140 TL zamlandı. Vatandaşlar daha uygun gördükleri tavuk kanat ile manga yapmak isterken tavuk kanadı son 5 ayda yüzde 200’e yakın zamlandı. Tavuk kanat şu anda kilogramı 180 TL civarına satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi