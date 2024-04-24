Ne kasapta ne markette! Kanat bulmak zorlaştı yüzde 200 zam geldi

Ramazan Bayramı’nın son günleri ile birlikte mangalcılar için sezon açılırken, kırmızı et fiyatlarındaki anormal artış, vatandaşı tavuk kanada yönlendirdi. Kocaeli’de kırmızı ete son 1 ayda 100 liranın üstünde zam gelirken dana kuşbaşı ve dana bifteğin fiyatı 130 TL, köfte 150, sucuk ise 140 TL zamlandı. Vatandaşlar daha uygun gördükleri tavuk kanat ile manga yapmak isterken tavuk kanadı son 5 ayda yüzde 200’e yakın zamlandı. Tavuk kanat şu anda kilogramı 180 TL civarına satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.