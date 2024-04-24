İYİ Parti'den istifa eden Milletvekili CHP'ye katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, İYİ Parti’den istifa edip CHP'ye geçen İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'na CHP rozeti taktı.
Özel, İstanbul 3. Bölge'den milletvekili seçilen Aslı Sibel Yanıkömeroğlu'na yönelik "İstanbul 3. Bölge'de zaten bir milletvekilinin eksikliğini çok hissediyorduk. Depreme karşı verilecek çalışmalarda Meclis’teki yapıcı muhalefetimizde kendisine çok yük düşecek. Kendisini grubumuza hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.