Ekrem İmamoğlu’ndan Hürriyet’e 21 milyonluk icra 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; Allahtan korktuğunu, adaletli davrandığını, şeffaf olduğunu söylese de belgeler öyle yazmıyor.



İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin İhale ile yapılması gereken işleri bölerek aynı günde Doğrudan Temin yöntemiyle satın aldığı iddialarına tepki gösterse de “İhalelere teklif veren olmadığından mecburen doğrudan teminle vermek zorunda kaldık. Doğrudan temini geçen sene yüzde 2, bu sene yüzde 8.9 aştık” sözleriyle itiraf ettiğini unutuyor.



Başkan Hanım, İzmit Belediyesi’nden alacaklıların icra marifetiyle haciz başlattığını kabul etmese de Hukuk İşleri Müdürlüğünce hazırlanan Raporda “Belediyeden alacaklılar tarafından 89 milyon 312 bin 321 TL’lik İlamsız İcra Takipleri başlatıldı” yazdığının da farkında değil.





Hukuk İşleri Raporunu incelediğimde İzmit Belediyesi bırakın 5 yılı son bir yılda borç batağına battığını görünce inanamadım.





Okuduğunuzda sizler de inanamayacaksınız ama değişik tarihlerde alacaklıların İzmit Belediye Başkanlığı aleyhine Kocaeli İcra Dairelerine açtıkları davalar ve rakamlar gerçek.



Kaynak: Haber Merkezi