Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
24 Nis 2024 - 14:27- Siyaset G:

Ekrem İmamoğlu’ndan Hürriyet’e 21 milyonluk icra 

ABONE OL Google News Sayfamız

Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi Başyazarı Galip Ataman, bugünkü yazısında; İzmit Belediyesine 2023 yılında 89 milyon 312 bin 321 TL fatura kesen 58 esnafın alacaklarını tahsil edemedikleri için İcra Dairesinde İlamsız İcra Takibi başlatıldığını yazdı. Ataman, İcra Dairesine dava açan alacaklılar arasında ilk sırada 21 milyon 143 bin 728 TL ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Enerji San. Tic. AŞ’nin de yer aldığını belirtti.

Ekrem İmamoğlu’ndan Hürriyet’e 21 milyonluk icra  mask
Ekrem İmamoğlu’ndan Hürriyet’e 21 milyonluk icra 
Ekrem İmamoğlu’ndan Hürriyet’e 21 milyonluk icra 
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Galip Ataman’ın o yazısı için tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; Allahtan korktuğunu, adaletli davrandığını, şeffaf olduğunu söylese de belgeler öyle yazmıyor.

Ekrem İmamoğlu’ndan Hürriyet’e 21 milyonluk icra 


İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin İhale ile yapılması gereken işleri bölerek aynı günde Doğrudan Temin yöntemiyle satın aldığı iddialarına tepki gösterse de “İhalelere teklif veren olmadığından mecburen doğrudan teminle vermek zorunda kaldık. Doğrudan temini geçen sene yüzde 2, bu sene yüzde 8.9 aştık” sözleriyle itiraf ettiğini unutuyor.

Başkan Hanım, İzmit Belediyesi’nden alacaklıların icra marifetiyle haciz başlattığını kabul etmese de Hukuk İşleri Müdürlüğünce hazırlanan Raporda “Belediyeden alacaklılar tarafından 89 milyon 312 bin 321 TL’lik İlamsız İcra Takipleri başlatıldı” yazdığının da farkında değil.

Hukuk İşleri Raporunu incelediğimde İzmit Belediyesi bırakın 5 yılı son bir yılda borç batağına battığını görünce inanamadım.

Okuduğunuzda sizler de inanamayacaksınız ama değişik tarihlerde alacaklıların İzmit Belediye Başkanlığı aleyhine Kocaeli İcra Dairelerine açtıkları davalar ve rakamlar gerçek.

 GALİP ATAMAN'IN KÖŞE YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, Kocaeli, başkan, HER, Büyükşehir, İzmit Belediyesi, galip ataman, fatma kaplan hürriyet, ekrem imamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, icra, Bizim Yaka Gazetesi, İstanbul Enerji, fatura, doğrudan temin, ihale, Hukuk İşleri Raporu, icra takibi, müfettiş, İçişleri Bakanlığı, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Kocaeli İcra dairesi, İlamsız İcra

24 Nis 2024 - 14:27 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.853.132 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ruji - yürü fatma kim tutar seni belediye icra gelmiş kime ne

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Nisan 14:42

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL