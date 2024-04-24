Kent meydanında miting yapacaklardı, Emek ve Demokrasi Platformunun 1 Mayıs talebi reddedildi

KENT MEYDANINI İSTEMİŞLERDİ

Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için 16 Nisan tarihinde dilekçesini İzmit Kaymakamlığına teslim etti. Platform kutlamalar için 17 Nisan’da İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede platform üyeleri Kaymakam Çelikkaya’ya Merkez Bankası’ndan Kent Meydanı’na kadar yürüyüş yapılması ve Kent Meydanında miting yapma talebini iletti.

KAYMAKAMLIK TALEBİ REDDETTİ

İzmit Kaymakamlığı, Emek ve Demokrasi Platformu tarafından talep edilen güzergahın gösteri yürüyüş alanı ve güzergah listesinde yer almadığı gerekçesiyle talebi reddetti. Kararda, “Talep ettiğiniz alan 2024 yılı toplantı ve gösteri yürüyüş alanları ve güzergahları listesinde yer almaması münasebetiyle ilgi dilekçedeki talebiniz uygun görülmemiştir. Söz konusu talebinizin yeniden değerlendirilebilmesi için, “İlçemiz 2024 Yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Alanı ve Güzergahı” olarak belirlenen alanları içeren 26.01.2024 tarih ve 15854 sayılı Kaymakamlık oluru ekte gönderilmiştir”. ifadelerine yer verildi.

KARAR BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMIŞTIR

1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Yapı Yol Sen Kocaeli Şube Başkanı Levent Burhanoğlu kararla ilgili yaptığı açıklamada: “Yakın zamanda birçok sivil toplum kuruluşuna siyasi partilere ve bir kaç gün önce bir etkinliğe izin verilen yürüyüş yolu ve kent meydanının 1 Mayıs mitingi için bu kentin emekçilerine işçilerine memurlarına halkına izin verilmemesi bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Konu ile ilgili Emek ve Demokrasi Platformu ile bu akşam 18.30’da yapacağımız toplantıdan sonra tekrar açıklama yapılacaktır.” ifadeleri yer aldı.