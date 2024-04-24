Eski bakan evinde ölü bulundu

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu. Bir dönem Trabzonspor Kulübü’nün de başkanlığını yapan Yılmaz’ın cansız bedeni, evine gelen kızı tarafından bulundu.
MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?
Mehmet Ali Yılmaz, 1948 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu.
Yılmaz, Trabzonspor Kulübü başkanlığı sonrasında siyasete girdi. Trabzon milletvekilliği de yapan Yılmaz, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.