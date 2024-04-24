Chicago taraftarı Arjantin’de Köfte Erkan’ın pankartını teslim aldığı anları paylaştı

Kocaelispor’un Çorum deplasmanına takımı desteklemek için giden Köfte Erkan olarak tanınan Erkan Çakır, maç sonunda fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kocaelispor camiasını yasa boğan ölüm sonrası anlamlı bir hareket bu sefer Arjantin’den geldi. Arjantin takımı Nueva Chicago, Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmasında Kocaelispor taraftarı Erkan Çakır'ı bu pankartla anacak.

Arjantin Primera Nacional’de zirve mücadelesi veren Nueva Chicago’nun tribünlerinden Ruben Aristimuño, sosyal medya hesabından “Ve o an geldi, bayrağı aramaya gittik. Bu cumartesi stadyumda ona saygılarımızı sunacağız. Erkan her zaman oradadır” sözleriyle pankartın yapılış sürecini paylaştı. İşte o anlar:

Y el momento llegó, fuimos a buscar la bandera. Este sábado en el estadio le haremos su homenaje ????????

Erkan siempre presente. #kocaelispor pic.twitter.com/DEwHFkmG0D — Ruben Aristimuño (@zetaaristi) April 24, 2024

Kaynak: Haber Merkezi