Tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün feci ölümü

Kaza, D020 karayolu Karadere Mahallesi Çınarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Ç. idaresindeki 54 DF 129 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 DJ 996 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Kemal Ç., ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Kemal Ç., kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Akrep 41) - Hergun ölümlü motor kazası yokmu bunun önlemi genç kuşak yazik
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.