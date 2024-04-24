Başkan Sezer muhtarlara yeni dönemde başarılar diledi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye meclis salonunda muhtarlarla bir araya geldi. 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerin ardından göreve gelen muhtarlarla bir araya gelen Başkan Sezer’e başkan yardımcıları eşlik etti. Yeni hizmet döneminin hem kendilerine hem de muhtarlara hayırlı olması dileklerini ileten Sezer, muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.
UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM
Oluşturulan sosyal paylaşım gurubunda; muhtarlarla günlük olarak dinamik ve sürekli iletişim halinde oldukları belirten Başkan Sezer; yapılan, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında da muhtarlara bilgiler verdi. Başkan Sezer, taleplerini dinlediği muhtarlarla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Muhtarlar ise Gölcük Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalar için Başkan Sezer ve ekibine teşekkür ettiler.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.