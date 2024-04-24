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24 Nis 2024 - 15:52- Siyaset G:

İzmit Belediyesi’nde Hürriyet, Muhtarlık İşleri Müdürünü görevden aldı

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeniden başkan seçilmesi sonrasında mahalle muhtarlarına yardımcı olmak için gönderdiği personeli geri çekmişti. Hürriyet, bugün yapılan toplantı da Muhtarlık İşleri Müdürü Server Yıldırım’ı ‘yeni bir ekip kurmak istediğini’ belirterek görevden aldı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi’nde Hürriyet, Muhtarlık İşleri Müdürünü görevden aldı mask
İzmit Belediyesi’nde Hürriyet, Muhtarlık İşleri Müdürünü görevden aldı
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HÜRRİYET YILDIRIM’I GÖREVDEN ALDI

İzmit Belediyesinde 2019 yerel seçimleri Fatma Kaplan Hürriyet’in kazanmasının ardından Muhtarlık İşleri Müdürü olarak atanan Server Yıldırım, görevinden alındı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in bugün yaptığı toplantıda Server Yıldırım’a ikinci döneminde yeni isimlerle çalışmak istediğini ve bu sebeple kendisini görevden aldığını açıkladı.  Yıldırım, görevden alındığını muhtarlara ve çalışma arkadaşlarına attığı mesajla bildirdi.

İzmit Belediyesi’nde Hürriyet, Muhtarlık İşleri Müdürünü görevden aldı

BAŞKAN YENİ BİR EKİP KURMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ

Yıldırım, muhtarlara gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi: “Sayın Muhtarım/Çalışma Arkadaşlarım 2020- 2024 yılları arasında Muhtarlık İşleri Müdürü olarak görev yaptım. Görev süresince sizlerle sürekli iletişim halindeydik. Her görevin bir sonu var. Bizim de görevimiz İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ile bugün yapmış olduğumuz toplantı neticesinde sona erdi. Belediye Başkanımız yeni bir ekip kurmak istediğini ve işin doğası gereği yeni arkadaşlar ile çalışmak istediğini belirtti. Başkan bize biz de kendisine hakkımızı helal ettik. Dönemin sonunda güzelce ayrılmak ve işleri sorunsuz bir şekilde yeni görev arkadaşımıza teslim etmek en güzeli ve en doğrusu. Sizlerle de mesaimiz olduğu için siz de hakkınızı helal ediniz. Bizden yana da helal olsun.”

GÖREVİMİN NE OLACAĞINI BİLMİYORUM


Server Yıldırım gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fatma Hanım bizi çağırdı. Yeni dönemde yeni ekip arkadaşlarıyla çalışmak istediğini söyledi. Bizde kendisine ‘yeni arkadaşlarla çalışmak sizin kararınız.’ dedik. Başka bir bölüme geçmek isterseniz size yardımcı olurum dedi. Yönetici olduğumuzdan dolayı muhtarlarımız bize arıyorlardı. Bende bu durumu muhtarla paylaştım. Şuan belediyede görevimin ne olacağını bilmiyorum.” dedi.

İzmit Belediyesi’nde Hürriyet, Muhtarlık İşleri Müdürünü görevden aldı

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24 Nis 2024 - 15:52 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İzmitli - Özellikle imar ve ruhsat müdürlükleri kesinlikle değişmesi lazım

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 24 Nisan 16:19
01

izmitli - darısı diğer müdürlerin başına emlak istimlak. ruhsat ve imar müdürlükleri sıra sizde canım hadi bakalım...

Yanıtla . 2Beğen . 5Beğenme 24 Nisan 16:01

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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