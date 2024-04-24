İzmit Belediyesi’nde Hürriyet, Muhtarlık İşleri Müdürünü görevden aldı

HÜRRİYET YILDIRIM’I GÖREVDEN ALDI
İzmit Belediyesinde 2019 yerel seçimleri Fatma Kaplan Hürriyet’in kazanmasının ardından Muhtarlık İşleri Müdürü olarak atanan Server Yıldırım, görevinden alındı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in bugün yaptığı toplantıda Server Yıldırım’a ikinci döneminde yeni isimlerle çalışmak istediğini ve bu sebeple kendisini görevden aldığını açıkladı. Yıldırım, görevden alındığını muhtarlara ve çalışma arkadaşlarına attığı mesajla bildirdi.
BAŞKAN YENİ BİR EKİP KURMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ
Yıldırım, muhtarlara gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi: “Sayın Muhtarım/Çalışma Arkadaşlarım 2020- 2024 yılları arasında Muhtarlık İşleri Müdürü olarak görev yaptım. Görev süresince sizlerle sürekli iletişim halindeydik. Her görevin bir sonu var. Bizim de görevimiz İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ile bugün yapmış olduğumuz toplantı neticesinde sona erdi. Belediye Başkanımız yeni bir ekip kurmak istediğini ve işin doğası gereği yeni arkadaşlar ile çalışmak istediğini belirtti. Başkan bize biz de kendisine hakkımızı helal ettik. Dönemin sonunda güzelce ayrılmak ve işleri sorunsuz bir şekilde yeni görev arkadaşımıza teslim etmek en güzeli ve en doğrusu. Sizlerle de mesaimiz olduğu için siz de hakkınızı helal ediniz. Bizden yana da helal olsun.”
GÖREVİMİN NE OLACAĞINI BİLMİYORUM
Server Yıldırım gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fatma Hanım bizi çağırdı. Yeni dönemde yeni ekip arkadaşlarıyla çalışmak istediğini söyledi. Bizde kendisine ‘yeni arkadaşlarla çalışmak sizin kararınız.’ dedik. Başka bir bölüme geçmek isterseniz size yardımcı olurum dedi. Yönetici olduğumuzdan dolayı muhtarlarımız bize arıyorlardı. Bende bu durumu muhtarla paylaştım. Şuan belediyede görevimin ne olacağını bilmiyorum.” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmitli - Özellikle imar ve ruhsat müdürlükleri kesinlikle değişmesi lazım
izmitli - darısı diğer müdürlerin başına emlak istimlak. ruhsat ve imar müdürlükleri sıra sizde canım hadi bakalım...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.