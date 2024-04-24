Gölcük Tersanesi 236 kişiyi işe alacak

Milli Savunma Bakanlığı, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na 236 işçi alımı yapılacak. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılabilecek ve başvuru süreci 24 - 29 Nisan 2024 tarihleri arasında açık olacak. İlan detaylarına İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.
KOCAELİ'DE ALIM YAPILACAK ALANLAR
Motor İmalat Bakımı: 10 kişi
Oto Elektrikçisi: 3 kişi
Ambarcı: 7 kişi
Armadör: 4 kişi
Aşçı:3 kişi
Metal Yüzey kaplamacı: 3 kişi
Saraç: 1 kişi
Döşemeci: 2 kişi
Model Ağaç: 3 kişi
Elektronik Teknisyeni: 32 kişi
Plastik İmal İşçisi: 3 kişi
Yelken Çadır Tente İşçisi: 2 kişi
Yüksek Gerilim Trafo: 1 kişi
Dökümcü: 3 kişi
Kalöriferci:1 kişi
Silah Tamircisi: 1 kişi
Soğutma: 2 kişi
Kaynakçı: 22 kişi
Klima Sistemleri Teknisyeni: 1 kişi
Çarkçıbaşı: 3 kişi
Tesviyeci: 1 kişi
Mekatronik Teknisyeni: 1 kişi
Metal Saç İşleme: 6 kişi
Boru Tesisatçısı: 12 kişi
İş Makine Operatörü: 1 kişi
Gemi İzolasyonu: 4 kişi
İskele Kurulumu: 9 kişi
İnşaat Ustası: 2 kişi
İnşaat Boyacısı: 2 kişi
Kompresörcü: 2 kişi
Oto Döşemeci: 1 kişi
Tekneci: 24 kişi
Bobinaj Sarma ( Elektrikçi): 2 kişi
Cephane Islahatçısı: 9 kişi
Elektrikçi: 20 kişi
Boya Üretim Kontrol: 3 kişi
İnşaat Boyacı ( Çelik inşaat ve gemi): 12 kişi
Marangoz: 2 kişi
İş Makine Operatörü: 6 kişi
Gemi İdarecisi: 4 kişi
Gemici:1 kişi
Fiberglascı: 5 kişi
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.