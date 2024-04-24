Asel bebek için yardım gecesi

10 günlükken SMA TİP 1 teşhisi konulan Asel bebek için valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Yüzde 55 bağışa ulaşan Asel bebek için 30 Nisan salı günü, bağış gecesi düzenlenecek. Yapılacak olan bağış gecesini sosyal medya hesabından duyuran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet;
ASEL BEBEĞİMİZ YAŞASIN!
SMA hastası Asel Bebeğimiz için
BÜYÜK BAĞIŞ GECESİ
- 30 NİSAN SALI
21.00 https://www.instagram.com/sma_aselsever/ -
Valilik Onaylı Kampanya
TR48 0001 0020 8283 4635 2250 03
Alıcı: Gamze Sever / Ziraat Bankası
Yapacağınız her bağış Asel Bebeğimize nefes olacak! " dedi
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.