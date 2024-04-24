Kocaelispor-Bandırmaspor maçının biletleri satışa çıktı

Temsilcimiz Kocaelispor 32. hafta maçında 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil siyahlı ekibin oynayacağı müsabakanın biletleri Passo uygulamasından ve internet sitesi üzerinden satışa çıktı. Öğrenci taraftarlar, indirimli biletlerini KS Store’dan ya da maç günü stadyum gişelerinden öğrenci kartlarını gişe görevlilerine göstererek yükletebilecek. Maçın bilet fiyatları ise şu şekilde:
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.