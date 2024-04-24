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Sakarya’da film sahnelerini aratmayan olay

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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde alkollü olduğu için polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak önce araç ile sonrasında ise yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, moto kuryenin desteği ile yakalandı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya’da film sahnelerini aratmayan olay mask
Sakarya’da film sahnelerini aratmayan olay
Sakarya’da film sahnelerini aratmayan olay
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Olay, geçtiğimiz günlerde Pamukova ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince şüphelenilerek durdurulmak istenen bir şahıs kaçmaya başladı. Önce araç ile sonrasında ise yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs Fatih Caddesi Varna Sokak’a girdi. Burada devam eden kovalamacaya şahit olan ve sokak üzerinde bulunan bir işletmede moto kurye olarak çalışan Özer Çot, duruma duyarsız kalmadı. Direksiyona geçen motosikletli kurye, polisi de arkasına alarak kaçan şahsın peşine düştü. Şahıs, kısa süre sonra motosikleti kuryenin de desteği ile yakalandı.

Sakarya’da film sahnelerini aratmayan olay

O anlar kamerada

Öte yandan, sokakta yaşanan kovalamaca işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla kaçan şahsın peşinde gelen polisi görerek motosiklete binen Özer Çot’un, polis ile birlikte şahsın peşine düştüğü anlar yer aldı.

Yaşananları anlattı

İşletmede moto kuryelik yapan ve yaşanan olayı anlatan Özer Çot, “Şahıs, polisin ‘dur’ ihtarına uymamış. Aracı ile kaçmaya başlayan şahıs daha sonra Dörtyol ağzında aracını bırakıp koşarak kaçmaya çalışmış. Dükkanımızın önünden aşağıya doğru kaçmaya çalıştığı esnada düştü. Bizde gördük ama ne olduğunu anlamadık. Polisi görünce yardım etmek istedim, motosikletim ile birlikte şahsın peşine gittik. Ve daha sonrasında polisler şahsı yakaladı” ifadelerine yer verdi.

Sakarya’da film sahnelerini aratmayan olay
Sakarya’da film sahnelerini aratmayan olay
Sakarya’da film sahnelerini aratmayan olay
Sakarya’da film sahnelerini aratmayan olay

Kaynak: Spor servisi

# polis, araç

24 Nis 2024 - 16:46 İHA Sakarya- Spor --- Okunma

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