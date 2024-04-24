İsmet Tunaboylu, emekli sendikasının yönetiminde

Ankara’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda ilimizi İsmet Tunaboylu, Faik Erat ve Selma Oruç’dan oluşan 3 kişilik üst birlik üyeleri temsil etti. Kongrede 9 kişilik merkez yönetim kurulu, 3 kişilik denetim, 3 kişilik de disiplin kurulu için seçimler yapıldı. 252 delegenin bulunduğu Tüm Emekliler Sendikası’nın genel kurulunda İsmet Tunaboylu, 15 oy alarak disiplin kuruluna en yüksek oyu alarak girmeyi başardı ve başkanlığı üstlendi. Genel merkez yönetiminde Salman Hürkardeş, 150 oyla yeniden genel başkan seçildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.