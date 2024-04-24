Dükkânların bulunduğu yapı yıkıldı

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi üzerinde, Namık Kemal Anadolu Lisesi eski okul binasının arkasında yer alan tek katlı yapı yıkıldı. Yapıyla ilgili ‘Deprem riskinden dolayı mı yıkıldı?’ sorusu akıllara gelirken böyle bir durum olmadığı, mal sahibinin müteahhit ile anlaşarak yıkım kararı aldığı öğrenildi. Önceki yıllarda fastfood işletmesi ile şans oyunları oynanan bir işletmenin hizmet verdiği yapının yıkımını Yunus Metal isimli firma tarafından yapılıyor. Vidanjör eşliğinde yapılan yıkımda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan, Kavaklar Caddesi’ne bağlanan nokta trafik akışına kapatıldı. Yapının tek katlı olması sebebiyle hızla yıkılması ve kısa sürede bölgedeki trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.