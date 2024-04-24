Kadın yunuslar fark yaratıyor

DÖRT TİM HALİNDE

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ‘Yunus’ diye bilenen motosikletli polis timleri bünyesinde kadın polisler de göreve başladı. Yunus ekiplerinde 8 kadın polis 4 tim halinde yaklaşık üç aydır görev yapıyor. Timlerle ilgili dün tanıtım yapıldı.

ASAYİŞ UYGULAMALARINDA

Erkek personellerle aynı koşullarda zorlu eğitim alan kadın yunuslar, özellikle asayiş uygulamalarında aktif görev alıyor. Kentin çeşitli bölgelerinde asayiş uygulamalarına katılan Yunuslar, kadın şüphelilerin inceleyerek üst araması yapıyor.

SUÇ ALETLERİ SAKLANAMIYOR

Kadın yunus timleri ile özellikle erkek şüphelilerin üzerindeki suç aletlerini yanlarında bulunan kadınların çantalarına saklamasının önüne geçildi. Kadın polisler kadın şüpheliler üzerinde yaptıkları aramalarda suç aletlerinin bulunması sağlandı. Kadın Yunus timleri ile yakalanan suç aleti sayısında artış olduğu gözlendi.

SAYILARI ARTIRILACAK

Yeni ekiplerle birlikte ele geçirilen suç aleti sayısı yüzde 30 arttı. Alınan bilgilere göre uygulamalar kapsamında şüpheli araçlar ve şahıslar kendilerini durduran kişilerin kadın polis olduğunu gördüklerinde daha nazik davranıyor. Beğenilen uygulama çerçevesinde Kocaeli Emniyetinde kadın yunus polislerinin sayısının artırılacağı öğrenildi.