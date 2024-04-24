Kadın yunuslar fark yaratıyor

DÖRT TİM HALİNDE
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ‘Yunus’ diye bilenen motosikletli polis timleri bünyesinde kadın polisler de göreve başladı. Yunus ekiplerinde 8 kadın polis 4 tim halinde yaklaşık üç aydır görev yapıyor. Timlerle ilgili dün tanıtım yapıldı.
ASAYİŞ UYGULAMALARINDA
Erkek personellerle aynı koşullarda zorlu eğitim alan kadın yunuslar, özellikle asayiş uygulamalarında aktif görev alıyor. Kentin çeşitli bölgelerinde asayiş uygulamalarına katılan Yunuslar, kadın şüphelilerin inceleyerek üst araması yapıyor.
SUÇ ALETLERİ SAKLANAMIYOR
Kadın yunus timleri ile özellikle erkek şüphelilerin üzerindeki suç aletlerini yanlarında bulunan kadınların çantalarına saklamasının önüne geçildi. Kadın polisler kadın şüpheliler üzerinde yaptıkları aramalarda suç aletlerinin bulunması sağlandı. Kadın Yunus timleri ile yakalanan suç aleti sayısında artış olduğu gözlendi.
SAYILARI ARTIRILACAK
Yeni ekiplerle birlikte ele geçirilen suç aleti sayısı yüzde 30 arttı. Alınan bilgilere göre uygulamalar kapsamında şüpheli araçlar ve şahıslar kendilerini durduran kişilerin kadın polis olduğunu gördüklerinde daha nazik davranıyor. Beğenilen uygulama çerçevesinde Kocaeli Emniyetinde kadın yunus polislerinin sayısının artırılacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Doğrucu Davut. - Nasıl bir fark
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.