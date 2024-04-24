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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıklarının yargılanmasına devam edildi

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıklarının yargılanmasına devam edildi mask
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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı yargılamanın avukat beyanlarıyla devam edeceğini belirtti.

Sanık avukatlarından Sidar Yurtçiçek, bu operasyonun yapılacağının 2-3 yıldır avukat odalarında konuşulduğunu belirterek, "FETÖ'cülerin, 'Bora Kaplan hesap verecek' demelerinden bunu anladık. Dedikleri gerçekleşti, Bora Kaplan tutuklandı. Dertleri, 15 Temmuz'da TRT'ye gidip, darbecilerle mücadele etmesidir. O gece TRT'ye müdahale 2-3 saat gecikse yüzlerce birlik daha ve FETÖ'cü olmayan subaylar da darbeye katılacaktı." ifadelerini kullandı.

Avukat Yurtçicek, davanın delillerinden telefon tapelerinin hukuka aykırı elde edildiğini ve imha edilmesi gerekirken dosyaya konduğunu öne sürdü.

Sanık avukatlarından Feyzanur Kışlak ise müvekkili Uğur Pekşen'in Özel Kuvetler'de yıllarca ülkesini temsil ederek koruduğunu ve şu anki dosya kapsamında yargılanmasının müvekkili için onur kırıcı bir durum olduğunu söyledi.

Doğuştan Uğurlu ve Yunus Fener'in avukatı Hatice Taştan da kolluğun müvekkillerinin suç örgütü üyesi olduğuna yönelik tespiti bulunduğuna değinerek, "Suç örgütü üyesi olmakla suçlanan diğer sanıklarla aynı yerde bulunmuş olmaları müvekkillerimin suç örgütü üyesi olduğunu göstermez." diye konuştu.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve iddianamenin somut delillerle hazırlanmadığını öne sürdü.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

İddianameden
İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatıldı.

Suç örgütü üyelerinin Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'ye 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin 2 otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

Kaplan ve örgütün diğer yöneticileri, suç örgütünün işlediği tüm suçlardan sorumlu tutuldu.

İddianamede Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik​​​​​​​ hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169'ar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.

# ceza

24 Nis 2024 - 17:36 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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