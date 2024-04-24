Başkan Gökçe’ye nezaket ziyaretleri sürüyor

31 Mart yerel seçimlerinde halkın yoğun teveccühü ile Derince Belediye Başkanlığı görevine seçilen Av. Sertif Gökçe bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunuyor. Başkan Gökçe bu kapsamda son olarak Serhat İlleri Kars Ardahan Iğdır Derneği Başkanı Fuat Katkay ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Burhanettin Özçelik ve yönetim kurulu üyeleri, İmam-ı Azam Camii Derneği Başkanı Ali Çimen ve yönetimi, Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Taylan Katak, Hilton Oteli Genel Müdürü Tülay Sönmez ve Melis Gürdal, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Vedat Kasap ve parti yöneticileri, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Şengül Talgır ve yönetim kurulu üyeleri ile S.S. 100 Nolu Yeşil Derince Minibüs ve Otobüsçüler Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetimini konuk etti.

Kaynak: BÜLTEN