Baçspor şampiyon! Play-Off’a kim çıkacak?

İLK YILINDA ŞAMPİYON OLDU
Bir dönem ilimiz amatör futbolun en önemli kulüpleri arasında yer alan İzmit Baçspor, uzun yıllardır faaliyetlerine ara vermişti. Başkan Onur Ak yönetimindeki yönetim kurulu Baçspor isminin yeniden yaşatılması için harekete geçtiler. Önce altyapı ve futbolu okulunu oluşturdular. Sonra da 2.Küme’de A takımı kurup lige girdiler. Yeşil-Siyahlı ekip, 2.Küme’de ilk yılında şampiyonluk sevinci yaşadılar.
TURGUTSPOR AVANTAJLI
2.Küme B Grubu’nda Baçspor’un şampiyonluğunun ardından Play-Off’a çıkacak iki takım aranıyor. Son maçında deplasmanda İlimtepe GB’yi 2-0 yenen Turgutspor, puanını 19 yaptı, ikinci sırada yer alıyor. Turgutspor, bir maçı eksik Play-Off hattının hemen gerisinde bulunan İlimtepe GB’ye 9 puan fark yaptı. Turgutspor, kalan son iki maçından 1 puan bile alsa Play-Off’a çıkmayı garantileyecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.