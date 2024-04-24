MAP Kavaklıspor yarışa ortak oldu

5 TAKIMDA PLAY-OFF İÇİN İDDİALI
Baçspor’un şampiyon olduğu bu grupta, Play-Off’a çıkacak ilk takımın da Turgutspor’un olmasına kesin gözle bakılıyor. İkinci takım için ise tam 5 aday var. Körfez İlçesi Birlikspor 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bir maçı eksik 11 puanlı İlimtepe GB, dördüncü sırada buluyor. Bu grupta Play-Off için son şansını kullanan MAP Kavaklıspor ile Kadıköyspor arasında oynanan maç çok önemliydi. Paşa derbisini 3-2 kazanan MAP Kavaklıspor, 10 puana yükseldi, iddiasını devam ettirdi.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.