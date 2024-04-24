MAP Kavaklıspor yarışa ortak oldu

5 TAKIMDA PLAY-OFF İÇİN İDDİALI

Baçspor’un şampiyon olduğu bu grupta, Play-Off’a çıkacak ilk takımın da Turgutspor’un olmasına kesin gözle bakılıyor. İkinci takım için ise tam 5 aday var. Körfez İlçesi Birlikspor 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bir maçı eksik 11 puanlı İlimtepe GB, dördüncü sırada buluyor. Bu grupta Play-Off için son şansını kullanan MAP Kavaklıspor ile Kadıköyspor arasında oynanan maç çok önemliydi. Paşa derbisini 3-2 kazanan MAP Kavaklıspor, 10 puana yükseldi, iddiasını devam ettirdi.

Kaynak: Spor Servisi